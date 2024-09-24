إعلام عبري: 173 مليون دولار تكلفة الهجمات على لبنان أمس

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تكلفة الهجمات على لبنان يوم أمس بلغت نحو 173 مليون دولار.

وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ أربع موجات من الغارات على لبنان منذ ساعات الصباح.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها، أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.