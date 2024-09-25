الرئيس الإيراني: العدوان الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف فورا
الحرب على لبنان ، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء على ضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقال بزشكيان إن "العدوان الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف على الفور".
وأضاف: "إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة بحجة الدفاع عن النفس".
وتابع: "منطقتنا تعاني من الحروب والصراعات والتدخلات الخارجية وبوسعنا مواجهة هذه التحديات معًا".
وفيما يتعلق بالملف النووي، قال بزشكيان إن طهران "مستعدة للعمل مع أطراف الاتفاق النووي لعام 2015 لحل الأزمة".
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