الأربعاء 25 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منذر الكبير: تعاقد الأهلي مع بن رمضان ستكون "ضربة معلم"

محمد علي بن رمضان،
محمد علي بن رمضان، فيتو

الأهلي، أكد منذر الكبير المدرب التونسي على قيمة محمد علي بن رمضان الفنية، وضرورة إتمام النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب.

وقال منذر الكبير في تصريحات تليفزيونية: استدعيت محمد بن رمضان للمنتخب في بدايته ومن المقابلة الأولى التي قررت إشراكه فيها تمكن من إثبات نفسه رغم تواجد أسماء قوية في هذا الوقت بصفوف المنتخب التونسي.

منذر الكبير، فيتو

بن رمضان مؤهل للعب في فرنسا وإنجلترا

وتابع: أن تكون أساسيًّا في سن صغير مع منتخب تونس أمر صعب للغاية، وبن رمضان سار على خطوات مدروسة حتى نجح أن يكون نجم الترجي الأول ومن ثم الاحتراف، وقادر على الوصول للدوريات الفرنسية والانجليزية.

بن رمضان صفقة مهمة للأهلي

وشدد أنه إذا نجح الأهلي في التعاقد مع علي بن رمضان ستكون صفقة مهمة وكبيرة بجانب إمام عاشور ولاعبي وسط الأحمر.

وواصل: سيكون وسط الأهلي قوي فنيا وبدنيا وسيعاني الجميع أمام متوسط ميدان الأحمر، وحقيقة ستكون "ضربة معلم" إذا تمت الصفقة.

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي منذر الكبير النادي الأهلي محمد بن رمضان منتخب تونس علي بن رمضان إمام عاشور

مواد متعلقة

أسرار فشل صفقة الموسم في الأهلي.. بن رمضان يشعل الخلافات بين كولر والخطيب.. وبيرسي تاو لـ«التعاقدات»: «أنا قاعد ومربع».. أسرار غضب معلول وتهديده بكشف المستور

نجم الأهلي السابق يتحدث عن المنافسة الموسم المقبل وصفقة بن رمضان

بعد فشل انتقاله للأهلي، فيرينتسفاروشي يقيد بن رمضان في قائمة الدوري الأوروبي

الأهلي يطلع كولر على تطورات صفقة بن رمضان

الأكثر قراءة

زيادة جديدة، أسعار الطماطم تقفز 10 جنيهات في الأسواق

يتسبب بكارثة للسودان، أستاذ بجامعة أمريكية يكشف عن حدث غريب في سد النهضة

منذر الكبير: تعاقد الأهلي مع بن رمضان ستكون "ضربة معلم"

مستشار الرئيس للصحة يتوقع ظهور متحور جديد لـ كورونا خلال شهر

شلمت اغتيال هنية وعصابة نتنياهو، كلمة قوية لأردوغان في الأمم المتحدة

اللجنة الأولمبية تكشف مفاجأة بشأن عدم سفر أحمد فتوح مع الزمالك (فيديو)

الزمالك ينهي اتفاقه مع صفقة أجنبية جديدة

شعبة الخضراوات تكشف موعد انخفاض سعر الطماطم لـ 5 جنيهات (فيديو)

منوعات

المزيد

ملاكم روسي يصارع دبا ضخما (فيديو)

اكتشاف بذور متحجرة في معدة طائر كان يعيش قبل 120 مليون سنة

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

يعود تاريخه إلى القرن الثامن عشر، مزاد على قلادة تحتوي على 500 ماسة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 24/9/2024

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أصبحت خارج الحسابات.. نصائح بتوقف الجامعات عن تدريس 10 تخصصات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 25 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم نزول المطر في المنام في المنام وعلاقته بالتطهير من الذنوب والخطايا

دعاء النبي إبراهيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 83 بسورة الشعراء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية