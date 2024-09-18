يحيى عطية الله يجري فحصا طبيا لتحديد موقفه من خوض تدريبات الأهلي

الأهلي ، يعود الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة جورماهيا الكيني في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخضع يحيي عطية الله لاعب الفريق، لفحص طبي اخير من أجل تحديد موقفه من المشاركة بالتدريبات الجماعية مساء اليوم.

وعلى الرغم من التقارير التي تؤكد جاهزية اللاعب لمباراة العودة أمام جورماهيا الكيني إلا أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي فضل خصوع اللاعب لفحص اخير قبل الدخول في التدريبات الجماعية.

وقال مصدر داخل الأهلي إن يحيى عطية الله لاعب الأهلي سيكون جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة العودة أمام جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا السبت القادم بعد شكواه من آلام عضلية عقب مباراة الذهاب.

وكان قد تعرض يحيي عطية الله للإصابة في السمانة في مباراة الذهاب أمام جورماهيا الكيني وتم استبداله.

وحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية أمس الثلاثاء على أن يعود مساء اليوم اللاعبون إلى التدريبات الجماعية.

وأعلن النادي الأهلي أنه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

وحرصت إدارة النادي الأهلي على توجيه الدعوة لكافة اللاعبين الراحلين عن النادي والذين شاركوا في الفوز بالدوري للتواجد والاحتفال بالدرع عقب مباراة جوروماهيا.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين محمود متولي المنتقل للاتحاد السكندري وأليو ديانج وأحمد عبد القادر ومحمود الزنفلي.

وجاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.