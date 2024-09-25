هشام يكن يضع تشكيل الزمالك الأفضل أمام الأهلي

الزمالك، أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة الديربي بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية في كأس السوبر الإفريقي من الصعب التوقع بالنتيجة التي ستخرج بها في النهاية، مشيرًا إلى أن لقاء القمة دائمًا مختلف، في ظل وجود ضغوط شخصية على اللاعبين.

وقال يكن عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة ETC الفضائية: "الأهلي والزمالك تاريخيًّا لديهم العديد من النتائج التي تكون مفاجأة، وتشكيل الأهلي مستقر وثابت تمامًا ولديهم معنويات كبيرة للفوز، ولكن هناك لحظات الفرح والاحتفال بالدوري قد تؤثر على اللاعبين".

الزمالك لديه غيابات مؤثرة

وأضاف: "الزمالك لديه بعض المشكلات منها بعض الإصابات وابتعاد أحمد فتوح، ولجأ جوميز للدفع ببعض اللاعبين في غير مراكزهم مثل مشاركة محمد شحاتة في مركز الظهير الأيمن، ولم يقدم الأداء المنتظر، وحال مشاركته في هذا المركز أمام الأهلي، قد تتسبب في أزمات كثيرة على دفاع الزمالك، والأفضل لشحاتة اللعب في الوسط".

التشكيل الأفضل للزمالك في السوبر الإفريقي

وواصل: "عمر جابر الأنسب للجبهة اليمنى، مع وجود محمد شحاتة بجوار دونجا في الوسط، مع ضرورة مشاركة محمد حمدي في الجبهة اليسرى وهو لاعب لديه إمكانيات مميزة، وسبق ولعب عدة مواجهات أمام الأهلي، وتجربته في عدة مراكز خلال التدريب لا تعني بالضرورة الدفع به في المباراة كلاعب وسط ومعهم عبدالله السعيد، وفي الجانب الهجومي مصطفى شلبي والجزيري وزيزو".

كونراد ميشالاك، فيتو

كونراد ميشالاك غير جاهز للسوبر

وأكمل: "يجب ألا يدفع بأي عنصر غير جاهز، خصوصًا كونراد ميشالاك المنضم مؤخرا لصفوف الزمالك، والمباراة أمام الأهلي لن تكون سهلة، ولا يجب على جوميز (حرق) الصفقات الجديدة، مباراة القمة دائمًا قد تتسبب في رحيل لاعبين، والسيطرة على وسط الملعب تتطلب وجود شحاتة ودونجا والسعيد مع الثلاثي الهجومي شلبي وزيزو والجزيري".

وأكد: "الأفضل لخط الدفاع هو مشاركة حمزة المثلوثي وحسام عبدالمجيد في الخط الخلفي، وخصوصًا أن الأخير يمكن الاعتماد عليه في الكرات الثابتة بسبب إجادته لألعاب الهواء، ومصطفى الزناري لاعب جيد ولكن بعض المواقف في الملعب يعجز عن التعامل معها ولا يجد لها حلول، مثل لعبة طلائع الجيش مع محمد حمدي زكي في كأس مصر".

وتابع: "هؤلاء هم الأفضل لتشكيلة الزمالك، وسوف يدخل بها الفريق الأبيض تلك المباراة بندية للأهلي، أنصح لاعبي الزمالك بالابتعاد عن العصبية، واللعب بجدية فقط منعًا للخروج عن التركيز".

أشار إلى أن هناك أخطاء دفاعية في الأهلي، رغم تألق رامي ربيعة مؤخرًا، كما أن زيزو والجزيري وشلبي لديهم سرعات، لكن معروف طريقة أدائهم، وبالتأكيد سيكون هناك رقابة قوية من لاعبي الدفاع والوسط على زيزو تحديدًا.

وأتم: "الأهلي لو ترك مساحات بين الخطوط سيكون أمر جيد للزمالك، لذلك أطالب بوجود دونجا وشحاتة في الوسط للربط بين الدفاع والوسط والهجوم، ولابد من فرض رقابة لصيقة على إمام عاشور، وهذا هو دور لاعبي الوسط، ولاعبي الأهلي الأخطر هم إمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ومعهم المهاجم الخطير وسام أبوعلي، ودكة البدلاء سيكون لها دورًا كبيرًا في اللقاء، والاعتماد على لاعبين خبرات قد يساهم في تغيير نتيجة اللقاء".