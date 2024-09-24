كاكا وفييرا، استوديو تحليلي مدجج بنجوم العالم لمباراة الأهلي والزمالك

السوبر الإفريقي، كشف إبراهيم فايق عن أسماء المحللين الفنيين لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائي بطولة كأس السوبر الأفريقي عبر قناة MBC MASR 2.

وقال إبراهيم فايق إن الاستوديو الافتتاحي يظهر خلاله: “سيد عبد الحفيظ، محمد بركات، إسماعيل يوسف، المدرب البرازيلي الشهير فيليب سكولاري بطل كأس العالم 2002”.

فيما يتواجد بالاستوديو الرئيسي، كاكا نجم ميلان والبرازيل السابق، باتريك فييرا نجم أرسنال، أحمد عفيفي، أحمد عز، تامر بدوي.

بينما سيكون الإسباني ماثيو لاهوز محللا تحكيميا للمباراة والتعليق سيكون مدحت شلبي وفارس عوض.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت إلى الرياض مساء اليوم، استعدادًا لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.