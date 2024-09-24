الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ الإسماعيلية يوجه برفع كفاءة المسرح الصيفي بشاطئ الفيروز

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتسريع إجراءات تطوير المسرح الصيفي بنادي الفيروز التابع للمحافظة والواقع على بحيرة التمساح، وذلك لاستيعاب كافة الفعاليات الفنية والثقافية التي تنظمها المحافظة.  

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إنشاء حمامات سباحة وملاعب ترفيهية 

 

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية، بوضع تصور كامل لتطوير مساحة 5000 متر مربع بالنادي، لإنشاء حمام سباحة ومنطقة ألعاب مائية، على أن يقوم مدير النادي بعرض المخطط التفصيلي على المحافظ، والجدول الزمني للتنفيذ في أقرب وقت ممكن، لدراسته واتخاذ القرار الأمثل. 

نادي الفيروز بالإسماعيلية، فيتو
نادي الفيروز بالإسماعيلية، فيتو

جولة محافظ الإسماعيلية بنادي الفيروز 

جاء ذلك خلال الجولة التي قام  بها اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، بتفقد نادي وشاطئ الفيروز بطريق عمارة السياحي "طريق البلاجات"؛ لمناقشة مقترح تطويره ورفع كفاءته، لخدمة مواطني الإسماعيلية وزائريها.  

 

أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان، محمد خليل مدير نادي وشاطئ الفيروز، ومديري إدارات التخطيط العمراني، الشئون القانونية، والتفتيش المالي والإداري بمحافظة الإسماعيلية.

نادي الفيروز بالإسماعيلية، فيتو
نادي الفيروز بالإسماعيلية، فيتو

تفقد كافة منشآت النادي 

وتفقد محافظ الإسماعيلية ومرافقوه خلال جولته، المبنى الاجتماعي للنادي، المطبخ، المطعم، وقاعة كبار الزوار، بجانب المسطحات الخضراء والشاطئ الذي يطل على بحيرة التمساح.  

ووجَّه "أكرم" بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير ورفع كفاءة النادي، مع الحفاظ على طرازه المعماري المميز خاصة أعمال الخشب المميزة بمطعم النادي، والذي تم إنشائه على شكل مركب خشبي، ووصوله للمستوى الذي يليق بمحافظة الإسماعيلية، ومواطنيها وزائريها من كافة المحافظات المصرية. 

ومن الجدير ذكره، أن نادي وشاطئ الفيروز أحد أقدم الشواطئ بمحافظة الإسماعيلية، والذي تم إنشائه عام 1983 على مساحة 9 أفدنة على بحيرة التمساح. 

 

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