الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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محافظات

تحرير 18 محضرا خلال حملة تموينية مكبرة في الإسماعيلية

حملة تموينية مكبرة
حملة تموينية مكبرة في الإسماعيلية، فيتو

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، مديرية الطب البيطري، وجهاز حماية المستهلك، بتنفيذ عدة حملات على المخابز البلدية المدعمة، والأسواق والمحال التجارية والمخازن. 

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ضبط أحد محطات بنزين الوقود  


وأشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عن ضبط أحد محطات تموين السيارات بالوقود للاستيلاء على كمية قدرها 120 ألف لتر بنزين 92 أوكتين، وكمية قدرها 15000 لتر بنزين 95 بريميوم، بدون وجه حق، وهي تخص نقطة تفريغ مغايرة للمحطة المضبوطة. 

 

جانب من الحملات، فيتو

كما تبين بالتفتيش تعطيل جهاز ATG الخاص بقياس الخزانات الأرضية لمادة البنزين 95، وعدم إخطار مديرية التموين بذلك، وبالجرد للمحطة تبين وجود تجميع من خلال العدادات السرية الموجودة في المحطة لماده البنزين 92 بكميه قدرها 540 لتر بدون وجه حق. 

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ضبط هياكل فاسدة 

كذلك أسفرت الحملات عن ضبط نصف طن هياكل فاسدة لتغير صفاتها الفيزيائية من حيث اللون والرائحة، بالإضافة لضبط ربع طن مجزئات دواجن ومصنعات لحوم ولانشون منتهين الصلاحية وغير صالحين للاستهلاك الآدمي.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

ضبط علب حلوى المولد مجهولة المصدر 

 

كما تم ضبط  عبوة من حلوى المثلجات مجهولة المصدر، و100كيلو من مبيدات ومخصبات منتهية الصلاحية، ضبط شيكارتين دقيق مدعم (محظور تداوله) بأحد المخابز السياحية.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

وأسفرت الحملات عن تحرير 18 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 21 محضر شهادة صحية، 6 محضر لعدم الإعلان عن المخازن، مخالفة التوجيه الوزاري 15 لسنة 2024 عدم الإعلان عن الأسعار بالمخابز الإفرنجية. 
 

تنفيذ توجيهات محافظ الإسماعيلية  

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخازن، والمرور الدوري على المخابز البلدية المدعمة، لضبط ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وصلاحيتها، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه. 
 

ووجَّه "أكرم"، بضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة، للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

 

 

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