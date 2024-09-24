إقبال سيدات الإسماعيلية على فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة (صور)

شهدت فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في محافظة الإسماعيلية، والتي انطلقت تحت عنوان "حقك تنظمي"، إقبالا كثيفا من السيدات على عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بأبو صوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق.

وكانت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، تفقدت فعاليات المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة".

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

استهداف السيدات في المراكز

وانطلقت الحملة اليوم وتستمر حتى الخميس 26 سبتمبر بإدارات أبوصوير والقصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق وتقدم من خلالها خدمات الصحة الإنجابية بالمجان والتوعية بأهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

متابعة انتظام سير العمل

وتابعت وكيل الوزارة إنتظام سير العمل، وتقديم الخدمات الطبية والندوات التثقيفية للسيدات والمنتفعات بالحملة، من توقيع الكشف الطبي عليهن، وحصولهن على الوسائل، بالعيادة المتنقلة بأبو صوير كما التقت بالفريق الطبى وأثنت على مجهودهم، ووجهت بتكثيف الدعايا للحملة بدور العبادة وأماكن التجمعات لتحقيق أكبر مستهدف.

جانب من فعاليات الحملة، فيتو

تقديم الخدمات للسيدات

وأشارت الدكتورة إيمان الحماقى مدير إدارة تنظيم الأسرة الى أن الحملة التنشيطية قدمت خدماتها لعدد 2250 منتفعة بالمرحلة الأولي بادارات الإسماعيلية وفايد والقنطرة غرب، وبدأت فعاليات الأسبوع الثانى من خلال عيادات تنظيم الأسرة بوحدات الرعاية الأولية الثابتة وعدد 4 عيادات متنقلة بأماكن التجمعات بالقرى والمراكز وتقدم وسائل تنظيم الأسرة، كشف نسا، متابعة الحمل، سونار ومتابعة وسيلة،بالمجان إضافة إلى تقديم المشورة والتوعية.