البنتاجون: الخارجية الأمريكية تقر عملية بيع محتملة لشاحنات نقل دبابات لإسرائيل
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الخارجية الأمريكية تقر عملية بيع محتملة لشاحنات نقل الدبابات لإسرائيل بقيمة 164.6 مليون دولار؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.
تهدئة التوتر في الشرق الأوسط
في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة تركز على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط وتأمين وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن وإنهاء حرب غزة.
دعم وزارة الدفاع الأمريكية لإسرائيل
وأضاف البنتاجون: نراقب الوضع في المنطقة ومستعدون لدعم إسرائيل وحماية القوات والأصول الأمريكية.
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