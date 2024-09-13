الجمعة 13 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

البنتاجون: الخارجية الأمريكية تقر عملية بيع محتملة لشاحنات نقل دبابات لإسرائيل

المتحدث باسم البنتاجون،
المتحدث باسم البنتاجون، فيتو

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الخارجية الأمريكية تقر عملية بيع محتملة لشاحنات نقل الدبابات لإسرائيل بقيمة 164.6 مليون دولار؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

 

تهدئة التوتر في الشرق الأوسط

في وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الولايات المتحدة تركز على تهدئة التوتر في الشرق الأوسط وتأمين وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الرهائن وإنهاء حرب غزة.

 

البنتاجون: نراقب الوضع في المنطقة ومستعدون لدعم إسرائيل وحماية القوات والأصول الأمريكية

خلافات نتنياهو وجالانت تتصاعد، والإدارة الأمريكية ترفض إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي

 

دعم وزارة الدفاع الأمريكية لإسرائيل

وأضاف البنتاجون: نراقب الوضع في المنطقة ومستعدون لدعم إسرائيل وحماية القوات والأصول الأمريكية.

 

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