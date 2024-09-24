الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يعلن استهداف وحدة المهام البحرية الإسرائيلية الخاصة بالمسيرات الانقضاضية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

أعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، مساء اليوم الثلاثاء، الهجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر وحدة المهام البحرية الخاصة في قاعدة عتليت.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بأن سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال نفذ أربع موجات من الغارات على لبنان منذ ساعات الصباح.

العدوان الإسرائيلي على لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

 

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