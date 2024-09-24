ترامب: نحن على أعتاب حرب عالمية ثالثة والبيت الأبيض لا يدري ما يفعل

قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، إن الشرق الأوسط يتفجر وقد نكون على أعتاب حرب عالمية ثالثة والبيت الأبيض لا يدري ما يفعل.

التحديات في غزة والسودان وأوكرانيا وأفغانستان

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الثلاثاء، إن قيم الديمقراطية تتعرض للخطر وسط الأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، لافتا إلى أن هناك العديد من التحديات في غزة والسودان وأوكرانيا وأفغانستان وغيرها من المناطق.

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يمكن للأمور أن تتحسن في الشرق الأوسط ولم نفقد الأمل في ذلك.

وأوضح الرئيس الأمريكي في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن قرار الانسحاب من أفغانستان لم يكن سهلا وكان عليَّ اتخاذه للحفاظ على حياة جنودنا.

الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة

واستطرد: "روسيا غزت أوكرانيا ولكننا لم نقف متفرجين إزاء هذا الأمر وقدمنا دعما إنسانيا وأمنيا إلى أوكرانيا، كما نواصل العمل على الحد من التهديد الذي تمثله الأسلحة النووية".

وتابع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قائلا: "بذلنا الكثير لمواجهة العنف القسري ومكافحة الإرهاب".

واستطرد بايدن في كلمته الوداعية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "نواصل مهمتنا للحد من انتشار الأسلحة النووية، وهدفنا إنهاء النزاعات والحروب ومواجهة التهديدات".



