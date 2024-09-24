الخطاب الأخير للرئيس، بايدن يستعرض إنجازته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تسليط الضوء على إنجازاته في السياسة الخارجية خلال خطاب، هو الأخير له كرئيس، سيلقيه في الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.

بايدن يستعد لخطاب الوداع بالجمعية العامة للامم المتحدة

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن كلمة بايدن، التي سيلقيها الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1400 بتوقيت جرينتش) ستتيح له فرصة للحديث عما يعتبره إنجازات كبرى خلال فترة ولايته، وسيقول إنه يتعين على المجتمع الدولي دعم أوكرانيا، وإن هناك حاجة إلى حل دبلوماسي في الشرق الأوسط.

وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة المتجهة إلى نيويورك بأن بايدن سيعرض "رؤيته لكيفية تعاون العالم من أجل حل هذه المشكلات الكبرى والدفاع عن المبادئ الأساسية مثل ميثاق الأمم المتحدة".

وقبل نحو 4 أشهر من انتهاء ولايته، سيلقي بايدن كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما لا تزال الحربان في غزة وأوكرانيا تنطويان على معضلات من المرجح أن تستمر حتى بعد تركه المنصب، وفق ما ذكرت "رويترز".

ومع تعثر جهود التوصل إلى هدنة في غزة واندلاع معركة عبر الحدود بين إسرائيل و"حزب الله" اللبنانية، قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس الاثنين إنها سترسل عددًا إضافيًّا محدودًا من القوات إلى الشرق الأوسط "من باب الحيطة والحذر".

وهيمنت عدة تحديات على سياسة بايدن الخارجية خلال فترة رئاسته، بدءًا من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022 إلى هجوم حركة "حماس" الفلسطينية على جنوب إسرائيل واحتجازها رهائن في السابع من أكتوبر الماضي، ورد إسرائيل على ذلك بشن حملة عسكرية على غزة.

كما شغلت جهود التصدي للصين وإيران قدرًا كبيرًا من دبلوماسية الرئيس.