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محافظات

بحضور محافظة الدقهلية، نموذج محاكاة لخطة مواجهة سقوط الأمطار (صور)

محاكاة للتعامل مع
محاكاة للتعامل مع الأمطار في الدقهلية، فيتو

شهد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نموذج محاكاة للتأكد من استعداد الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لمواجهة سقوط أي سيول أو أمطار خلال موسم الشتاء بشوارع مدينة المنصورة، حيث شهد نموذج محاكاة بشارع الجمهورية أمام مبنى جامعة المنصورة بنطاق حي غرب، ونموذج آخر بشارع قناة السويس بنطاق حي شرق المنصورة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ، وأحمد عبدالعظيم رئيس حي غرب المنصورة، والأستاذ محمد أمين رئيس حي شرق المنصورة.

ووجه  "مرزوق " لرؤساء أحياء غرب وشرق بمعاينة كافة قنوات صرف المياه والبالوعات وتطهيرها والتأكد من جاهزيتها وسلامتها، وإنجاز كافة التصليحات وأعمال الصيانة وتعويض أغطية البالوعات المفقودة.

كما وجه "المحافظ" بتحديد أماكن الرصف المنخفضة وأماكن تجمع المياه وسرعة ترميمها وصيانتها، وتحديد أماكن تجميع المياه بالمناطق المنخفضة التي لا يوجد بها بالوعات لتصريف المياه للدفع بسيارات كسح المياه لشفط المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وكلف  " مرزوق " رؤساء الأحياء من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء بمراجعة كافة أعمدة الإنارة والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها حفاظًا علي أرواح المواطنين.

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