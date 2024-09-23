بسبب الأمطار، إلغاء مباراة أتالانتا وكومو في الدوري الإيطالي

قررت رابطة الدوري الإيطالي، تأجيل مباراة أتالانتا وضيفه كومو التي كان من المقرر لها مساء اليوم الإثنين، في ختام منافسات الجولة الخامسة من الكالتشيو.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا"، فإن المباراة كان مقررًا انطلاقها في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، لكنها تأخرت لمدة نصف ساعة بسبب هطول الأمطار الغزيرة، التي غطت الملعب بالكامل.

وأضاف: “حاول طاقم عمل الملعب تنظيف أرض الملعب وتم تحديد موعد الانطلاق بعد حوالي نصف ساعة، لكن هطول الأمطار تواصل على ملعب جيويس في بيرجامو”.

وأوضح الموقع أن حكم اللقاء اعتبر أن الملعب غير آمن للعب عليه، ليتقرر إلغاء المباراة بسبب الأحوال الجوية.

جدير بالذكر أن أتالانتا يحتل المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 6 نقاط، فيما يقع كومو بالمركز 19 برصيد نقطتين.