الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها مع بيروت

أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء، أنها علقت رحلاتها إلى بيروت حتى الأربعاء مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، في أعنف قصف جوي على الإطلاق يستهدف هذا البلد منذ بدء تبادل إطلاق النار على جانبَي الحدود قبل نحو عام على خلفية الحرب في غزة.

الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها للبنان

وقالت شركة الطيران الوطنية القطرية في بيان نقلته "فرانس برس"، إنه "نظرًا للوضع القائم في لبنان، علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتًا رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وإليه حتى 25 من سبتمبر الجاري".

وأضافت: "تبقى سلامة ركابنا على رأس أولوياتنا".

وخلفت مئات الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في لبنان قرابة 492 شهيدا، حسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

الأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط القطرية منع المسافرين من مطار بيروت من نقل أجهزة "بايجرز" واتصال لاسلكي في طائراتها، بناء على توجيهات هيئة الطيران المدني اللبنانية.