إلغاء أكثر من 30 رحلة من وإلى مطار بيروت اليوم

أعلن مطار بيروت إلغاء أكثر من 30 رحلة من وإلى بيروت اليوم الثلاثاء.

مقتل 492 شخصًا خلال ضربات إسرائيلية على لبنان

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد وجه مئات الضربات نحو لبنان على مدار آخر 24 ساعة وأدت إلى مقتل 492 شخصًا كما أجبرت عشرات الآلاف على الفرار بحثًا عن مواقع آمنة.

جدير بالذكر أن أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى بيروت بعد غدٍ الأربعاء، بسبب الأحداث التي تشهدها دولة لبنان الشقيقة.

مصر للطيران تلغي رحلاتها المتجهة إلى لبنان

وأكدت الشركة في بيان لها منذ قليل، إلغاء إقلاع الرحلة رقم MS713 والمقرر إقلاعها في تمام الساعة 5 صباحًا، وكذلك الرحلة رقم MS709 المقرر إقلاعها فى تمام الساعة 9:15 صباحًا لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد.

وطالبت الشركة المسافرين على متن الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران.