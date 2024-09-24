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رياضة

رسميا، كاف يعلن عن طاقم حكام السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

معتز إبراهيم الشلماني،
معتز إبراهيم الشلماني، فيتو

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك، في كأس السوبر الإفريقي لكرة القدم.

ويخوض الأهلي مواجهة قوية أمام الزمالك، يوم الجمعة المقبل، على ملعب المملكة أرينا، بالمملكة العربية السعودية، على لقب السوبر الإفريقي.

وأوضح الكاف في بيان اليوم الثلاثاء، تعيين طاقم حكام ليبي بقيادة معتز إبراهيم الشلماني، يعاونه مواطنه عطية محمد "مساعد أول" والتونسي خليل الحساني "مساعد ثاني".

وأوضح أن الحكم الرابع في هذه المباراة سيكون الصومالي عمر عبد القادر أرتان.

بينما ستتولى الجنوب إفريقية أوكانا ماكليما إدارة تقنية الفيديو، بمساعدة مواطنها توم أبو نجيل وزكريا برنيسي من المغرب.

وتوج الزمالك بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ليواجه الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

السوبر الأفريقي كاف الأهلي الزمالك

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