الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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مدير التأمين الصحي ببني سويف يبحث فتح صيدلية تجارية بعيادة السلام

مدير التامين الصحي
مدير التامين الصحي ببني سويف يتفقد الصيدلية التجارية

 تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي بـ بني سويف، الصيدلية التجارية بعيادة السلام، بعد تجهيزها لاستقبال المرضى والمترددين على العيادة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، بحيث يمكنهم صرف الأدوية بسهولة ويسر من هذه الصيدلية دون الحاجة إلى التوجه إلى العيادة الشاملة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد ويخفف العبء عنهم.

ورافق  مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف، كل من: الدكتورة حنان خلف مدير الشئون الطبية بالفرع، والدكتورة شيرين صلاح، مدير التموين الطبي والصيدليات، ومحمد سيد عطية، مدير مالي وإداري عيادة السلام.

 

إجراءات فتح الصيدلية التجارية بعيادة السلام ببني سويف

ويأتي ذلك برعاية ودعم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، وتوجيهات من الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الذي أكد على ضرورة تسهيل الإجراءات وتطوير الخدمات الصحية في المحافظة. وتأتي تلك الجهود في سياق العمل المستمر لتطوير المنظومة الصحية وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع خطة الدولة لدعم قطاع الصحة وتقديم أفضل رعاية صحية للمستفيدين.

 

وأوضح الدكتور محمد يحيى، أن افتتاح الصيدلية التجارية بعيادة السلام يهدف بشكل أساسي إلى التخفيف من الزحام والتكدس الذي كانت تشهده العيادات الأخرى، لا سيما العيادة الشاملة، حيث كانت تشكل المعاناة في صرف الأدوية إحدى المشكلات الرئيسية التي تواجه المرضى، مشيرًا إلى أن هذه الصيدلية ستكون وسيلة مهمة لتوفير الوقت وتقليل فترات الانتظار الطويلة التي كانت تؤدي إلى استياء بعض المواطنين.

 

دعم الخدمة الصحية وتخفيف العبء عن المرضى

وأضاف مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الهيئة العامة للتأمين الصحي المستمر لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقديم خدمات متطورة تتماشى مع احتياجات المرضى، مؤكدًا على أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة العيادات وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بما يسهم في تحقيق رؤية شاملة لتقديم خدمة صحية متكاملة.

 

وأشار الدكتور محمد يحيى، إلى أن الصيدلية الجديدة ستسهم في تخفيف الضغط على العيادات الأخرى، ما سيتيح تقديم خدمات صحية أكثر كفاءة ويسرًا، معربًا عن تفاؤله بتحقيق المزيد من التحسينات في المستقبل القريب.

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