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التأمين الصحي يستعد لافتتاح عيادات خارجية بمستشفى بني سويف التخصصي

مدير التامين الصحي
مدير التامين الصحي ببني سويف يتفقد مقر العيادات

تفقد الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، جاهزية العيادات الخارجية الشاملة بمقر مستشفى بني سويف التخصصي، تمهيدًا لافتتاحها للعمل وتقديم خدمات التأمين الصحي للمنتفعين المترددين على المستشفى، خلال الفترة المسائية.

ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وفقًا للبرتوكول المبرم بين الهيئة العامة للتأمين وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والإدارة المركزية للطب العلاجي بوزارة الصحة.

التأمين الصحي يفتتح عيادات خارجية ببني سويف التخصصي 

وأشار مدير التأمين الصحي ببني سويف، إلى افتتاح العيادات الخارجية الشاملة للتأمين الصحي بمقر مستشفى بني سويف التخصصي، للتيسير على المواطنين المنتفعين بخدمات التأمين الصحي، للتيسير على المرضى وذويهم والحد من الزحام والتكدس، وذلك خلال الفترة المسائية من الساعة 4 إلى الساعة 8 مساء، بجانب استمرار الخدمات بكافة عيادات التأمين الصحي على مستوى المحافظة.

وأشار الدكتور محمد يحيى، إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرص مسؤولي الهيئة العامة للتأمين الصحي على تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين، وتخفيف الضغط على العيادات خلال فترات العمل النهارية، مما يسهم في تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وتقليل فترات الإنتظار.

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