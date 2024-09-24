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محافظ سوهاج يسلم 11 عقد تقنين أراضي أملاك دولة لمواطنين

محافظ سوهاج يسلم
محافظ سوهاج يسلم 11 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة للمواطنين

سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، 11 عقدا لتقنين الأراضي أملاك الدولة لمواطنين، ممن استوفوا الاشتراطات المطلوبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، رئيس لجنة استرداد  أراضي أملاك الدولة بالديوان، والسيد عبد العليم مدير وحدة التقنين بديوان عام المحافظة.

تسليم 11 عقدا لتقنين أراضي أملاك الدولة لمواطنين 


وأوضح محافظ سوهاج أنه تم اعتماد 7703 عقدا لتقنين أراضي الدولة بالمحافظة، وفقا للقانون حتى الآن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.
 

 


وأكد " سراج " أن استلام العقد يعد سند قانوني للمواطن، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين جاءت حرصا من الدولة للحفاظ على حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار لهم، مما سيسهم في رفع القيمة السوقية للعقارات الخاصة بهم، ويمكنهم من إدخال المرافق لها بصورة قانونية.

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