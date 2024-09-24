الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء في سوهاج

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالتيار الكهربائي بمركز شندويل وقد نقلت الجثة لمستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيق.


مدير الأمن يتلقى إخطارًا بوفاة ربة منزل  

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من رئيس مباحث مركز جزيرة شندويل بوصول المدعوة  ياسمين ع ح م- 25 سنة ربة منزل إلى مستشفى سوهاج العام جثة هامدة ادعاء صعق كهرباء ومقيمة بمركز جزيرة شندويل.

 

التحقيقات تكشف أسباب الوفاة ملامستها سلك كهربي عاري ونفي الشبهة الجنائية 

بالانتقال والفحص وخلال التحقيقات أفاد كل من: والدة المتوفاة  شادية م س ر- 54 سنة، ربة منزل وشقيق المتوفاة  طارق ع ح م- 31 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل طرفهم وحال قيامها بغسل الملابس على غسالة كهربائية لامست يداها سلكًا عاريًا مما أدى لصعقها ووفاتها ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهه الجنائية.

تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة للتحقيقات.
 

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أسباب الوفاة اخطار التيار الكهربائي الجهات الامنية اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج اللواء محمود طه مدير أمن سوهاج نفي الشبهة الجنائية

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