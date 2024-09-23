استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديد لبناء الإنسان" في سوهاج

تابع اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، استمرار جهود المديريات والقطاعات المختلفة في تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي انطلقت فعالياتها 17 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 100 يوم بمشاركة كافة الوزارات، وأجهزة الدولة المختلفة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والتي تستهدف تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة، والخدمات المتنوعة لكافة الفئات العمرية.



استمرار فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديد لبناء الإنسان بسوهاج



وقد نظمت مديرية الصحة بسوهاج خلال اليوم السادس من المبادرة، عددا من الأنشطة والفعاليات والقوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان وذلك في مجال " الكشف عن الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، دعم صحة المرأة المصرية، العناية بصحة الأم والجنين، علاج ضعف السمع بين الأطفال حديثي الولادة، فحص المقبلين على الزواج، الرعاية الصحية لكبار السن، الكشف المبكر عن الأورام السرطانية، قلبك أمانة، خدمات الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة، خدمات الطب الوقائي والتطعيمات، الخدمات العلاجية والقوافل العلاجية، خدمات مكافحة الأمراض المتوطنة"، وقد استفاد منها 50 ألف 367 مواطن.



5 أنشطة في مجال المسح التناسلي بمركز أخميم

وقامت مديرية الطب البيطري بـ 5 أنشطة في مجال المسح التناسلي بمركز أخميم، استفاد من 5600 رأس ماشية، ونظمت مديرية الزارعة 3 فعاليات بالقرى بعنوان " يوم حصاد وندوة إرشادية للزراع لمكافحة القوارض، ندوة إرشادية للقرويات " استفاد منها 37 مزارع.

كما شاركت مديرية الأوقاف بـ 15 نشاط منها المشاركة في مؤتمر الولاء والانتماء للوطن بجامعة سوهاج، بحضور 5000 طالب وطالبة، وعدد 14ندوة توعوية بمركزي " طهطا، وأخميم" بعنوان " العنف ضد المرأة وخطورته على الأسرة والمجتمع"، استفاد منها 700 مواطن ومواطنة.



كما نظمت وحدة السكان بالمحافظة، مبادرة "ادرب إتأهل"، وذلك بمبنى فرع الهيئة العامة للاستعلامات بسوهاج، بحضور 85 مواطن ومواطنة.



وقامت المنطقة الأزهرية بسوهاج، بتنظيم 4 فعاليات بأخميم ومركز سوهاج، تضمنت أربع برامج وهي " برنامج تنمية مهارات الوعظ وباحثي الفتوى، برنامج تنمية مهارات أخصائي المعامل، برنامج تنمية مهارات الإداريين، برنامج تنمية مهارات الحاسب الآلي للإداريين "، استفاد منها 260 فرد.



ونفذت مديرية العمل بسوهاج عدد 9 أنشطة بـ مجمع إعلام سوهاج، ومركز تدريب مهني بالكوثر، ومركز تدريب مهني طهطا، ومركز تدريب مهني سوهاج، والعربة المتنقلة بقرية الشيخ سالمان، والوحدة المتنقلة بقرية المشاودة الغربية بجرجا"، وشملت المشاركة في مبادرة " ادرب إتأهل "، ودورات تدريبية على مهنة الخياطة والتفصيل، والمشغولات اليدوية، وصيانة أجهزة التليفون المحمول، وأجهزة التبريد والتكييف، ودورات تدريبية على مهنة المساحة والخرائط، والسباكة الصحية "، وقد استفاد منها 126 متدرب ومتدربة.



تنفيذ 5 فعاليات لقوافل تموينية بمركز ساقلتة، ومدينة سوهاج



وقامت مديرية التموين بتنفيذ 5 فعاليات لقوافل تموينية بـ " مركز ساقلتة، ومدينة سوهاج "، استهدفت توزيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، استفاد منها 220 مواطن، ونفذ المجلس القومي للسكان ندوة توعوية بوحدة روافع القصير الصحية، بحضور 25 مواطن، كما نفذ فرع التأمين الصحي بسوهاج، ندوة للتثقيف الصحي حول غسل الأيدي والنظافة الشخصية، وأهمية التطعيمات، استفاد منها 200 مواطن.