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محافظات

حريق بمعهد الأورام بسوهاج، نائب المحافظ ووكيل الصحة: إخلاء المبنى ونقل المرضى (صور)

إخلاء المبنى المحترق
إخلاء المبنى المحترق ونقل المرضى، فيتو

انتقل الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج  إلى مركز أورام سوهاج، عقب وصول بلاغ عن وجود حريق بالدور الثالث بمبنى (أ) بسكن التمريض بمركز الأورام. 

حيث وجه نائب المحافظ بإخلاء باقي أدوار المبنى من المرضى، وعددهم 50 مريضًا كإجراء احترازي لضمان سلامتهم ونقلهم إلى مبنى آخر داخل المعهد ولا توجد خسائر في الأرواح. 
 

وتشير المعلومات الأولية إلى اندلاع الحريق في فجر اليوم الثلاثاء بسكن تمريض المستشفى، وتمت السيطرة عليه دون خسائر فى الأرواح بمشاركة 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية و12 سيارة إسعاف تم تواجدها تحسبنا لنقل المرضى لمكان آخر.


وجه نائب محافظ سوهاج بسرعة الاستجابة بإخلاء المبنى المحترق، ونقل المرضى إلى أماكن أخرى في المعهد. 

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الدكتور محمد عبدالهادى دكتور محمد عبدالهادى دون خسائر في الأرواح نائب محافظ سوهاج مركز الاورام وكيل وزارة الصحة بسوهاج

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