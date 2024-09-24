موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

احتفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بمواجهة الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.



وكتبت صفحة الكاف الرسمية علي فيسبوك: “بعد ثلاثة عقود، تجددت هذه المواجهة، في 27 سبتمبر، سيتواجه النادي الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي بالرياض”.

ويقصد الكاف بتجدد المواجهة بين الفريقين بمباراة السوبر الإفريقي اللقاء الذي جمع الأهلي والزمالك من قبل في البطولة ذاتها في نسخة 1994، والذي توجه بها الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.

ملامح قائمة الأحمر لمواجهة الزمالك

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق استقر علي ملامح قائمة الأحمر لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في إطار كأس السوبر الإفريقي.

وقال المصدر: إن المدرب السويسري قرر اصطحاب 20 لاعبا ضمن قائمة الفريق لخوض مباراة السوبر الإفريقي أمام غريمة التقليدي نادي الزمالك.

وجاء الـ 20 لاعب الذي استقر كولر علي ضمهم لقائمة مباراة السوبر الإفريقي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، أشرف داري،ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، السولية، أفشة، طاهر محمد طاهر، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات.

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.