أخبار الأهلي، اجتماع المجلس وجلسات كولر باللاعبين وغياب الخطيب عن رحلة السعودية

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

النادي الأهلي، قال مصدر داخل الأهلي أن أشرف داري مدافع الأهلي الجديد سيتواجد لأول مرة ضمن قائمة رحلة السعودية لخوض السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم.

وتعافي المدافع المغربي من الإصابة في أربطة الكاحل حيث بات جاهز لتدعيم دفاع الأهلي في السوبر الإفريقي.

وجدد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفضه القاطع لفكرة التعاقد مع مهاجم محلي في ميركاتو الصيف الحالي.

وأكد كولر لإدارة النادي الأهلي أنه لا يرغب في التعاقد مع مهاجم محلي خاصة وأنه لا يرى مهاجم قادر على تحقيق اي إضافة حقيقية للفريق.

و بدأ كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسات فردية مع اللاعبين استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر الإفريقي.

وعلمت فيتو ان كولر سوف يعقد جلسات منفردة مع كل خط على حدة داخل الفريق من أجل التحضير لمباراة السوبر.



وأوضح أن هناك جلسات أخري فردية مع بعض عناصر الفريق لتحضير الجميع للمباراة المرتقبة أمام الزمالك

ووضع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج إعداد الفريق لمباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم حيث يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء على أن يخوض الفريق مران وحيد صباح الأربعاء ويطير بعدها الفريق عصرا الي السعودية على أن يختتم الأهلي استعداداته للمباراة مساء الخميس في السعودية.

تلقي مسئولو النادي الأهلي تأكيدات بشأن استقبال ملعب الهلال السعودي لمران الفريق الوحيد في السعودية مساء الخميس القادم استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي.

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اليوم اجتماع جديد لبحث بعض الملفات الإدارية والرياضية والتي يأتي في مقدمتها إعلان تكليف محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي رئيسا لبعثة فريق الكرة في رحلة السعودية القادمة لخوض السوبر الإفريقي أمام الزمالك.

وقال مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لن يتواجد مع بعثة فريق الكرة في رحلة السعودية المرتقبة لخوض مباراة الزمالك في السوبر الإفريقي الجمعة القادم حيث يغيب الخطيب لظروف خاصة عن الرحلة القادمة لفريق الكرة.

وبمنح مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاعبي فريقه راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين على أن يستأنف الفريق تدريباته غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي.

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.