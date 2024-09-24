توغل روسي في المجال الجوي لليابان، والمقاتلات تتدخل بالصواريخ

نجحت طائرات مقاتلة يابانية في إجبار طائرة استطلاع روسية على مغادرة المجال الجوي لليابان، حيث استخدمت الصواريخ المضيئة.

جاء ذلك مع تصاعد التوترات بشأن التعاون العسكري الروسي الصيني في المنطقة.

من جانبه، أوضح وزير الدفاع الياباني مينورو كيهارا أن عددا من مقاتلات "إف 15" و"إف 35" اليابانية انطلقت وأطلقت الصواريخ المضيئة، بعد أن تجاهلت طائرة تابعة للبحرية الروسية تحذيراتها، الإثنين.

أول توغل جوي روسي معلن

واشار الوزير الياباني إلى أن "هذا كان أول توغل جوي روسي معلن منذ يونيو 2019"، عندما دخلت قاذفة من طراز "توبوليف 95" المجال الجوي الياباني جنوبي أوكيناوا وحول جزر إيزو إلى الجنوب من طوكيو.

وأضاف أن "الطائرة الروسية انتهكت المجال الجوي الياباني فوق جزيرة ريبون (قبالة ساحل جزيرة هوكايدو الرئيسية في أقصى شمال البلاد) 3 مرات خلال رحلتها التي استمرت 5 ساعات في المنطقة".

وأكد الوزير الياباني: "انتهاك المجال الجوي أمر مؤسف للغاية. قدمنا احتجاجا للحكومة الروسية عبر القنوات الدبلوماسية، وحثثناها بشدة على منع تكرار ذلك".

ولفت إلى أن استخدام الصواريخ المضيئة "كان ردا مشروعا على انتهاك المجال الجوي، ونخطط لاستخدامه دون تردد".