بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، زلزال يضرب إندونيسيا

الليلة الماضية، ضرب زلزال بقوة 6.0 إندونيسيا، على بعد 73 كم جنوب وجنوب غرب جورونتالو، الساعة 19:51:03 بتوقيت جرينتش مساء أمس الاثنين، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه تم رصده في منطقة سولاويزي بإندونيسيا، وتم تسجيله بتاريخ 2024-09-23، وبتوقيت 19:51:03.2 بالتوقيت العالمي المنسق.

وقد تم تسجيله على عمق 149 كم، وعلى مسافة 280 كم جنوب غرب مانادو، إندونيسيا، وعلى مسافة، 73 كم جنوب جورونتالو، إندونيسيا.

تحذير من حدوث تسونامي بعد زلزال اليابان

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة وبعمق 73 كيلومترا شبه جزيرة إيزو في اليابان، وتم تفعيل تحذير من حدوث تسونامي على إثره، وذلك حسبما أعلن معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكشف معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن موقع الزلزال 31.546 ؛ 140.064، وعلى عمق 12 كم، مشيرا أن وقت حدوثه هو 2024-09-23 23:14:19.5.

وتابع بان الزلزال وفع على مسافة 403 كم جنوب شرق يايزو باليابان.