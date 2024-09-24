الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يستهدف مقار عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

الحرب فى لبنان، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني شن هجمات على أهداف إسرائيلية عدة، في خضم التصعيد المتبادل بين الطرفين.

واستهدف حزب الله قاعدة عاموس العسكرية، التي تعد القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بصواريخ "فادي 1".


كما أعلن الحزب استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون، التي تبعد عن الحدود 60 كيلومترًا، بصواريخ "فادي 2".

واستهدف أيضًا مطار مجيدو ‏العسكري الإسرائيلي بصواريخ "فادي 1" و"فادي 2"، وذلك 3 مرات، وفق بيانات لحزب الله.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 20 صاروخًا قادمًا من الأراضي اللبنانية ليلًا، مشيرًا إلى "اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة".

وأكد الجيش أن طائرات سلاح الجو هاجمت مصادر النيران.

ودوت صافرات الإنذار صباح الثلاثاء في مناطق عدة من شمال إسرائيل، وفق وسائل إعلام.

وأعلنت نجمة داود الحمراء، الخدمة الصحية الرسمية في إسرائيل، أنه "لا إصابات معروفة من جراء إطلاق النار باتجاه الشمال".

وقال المتحدث باسم نجمة داود الحمراء زاكي هيلر، إنه "بعد سماع صفارات الإنذار شمالي البلاد، خرجت فرق نجمة داود الحمراء لتفتيش المواقع في الجليل الأسفل. في هذا الوقت لا توجد خسائر معروفة".

وذكرت نجمة داود الحمراء أنها تعالج عددًا من الأشخاص الذين أصيبوا وهم في طريقهم إلى الملاجئ، وآخرين ممن أصيبوا بنوبة ذعر.

والإثنين شنت إسرائيل هجمات عنيفة على لبنان، قالت إنها استهدفت بِنى تحتية عسكرية لحزب الله.

وارتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان منذ صباح الإثنين إلى 492 قتيلًا وأكثر من 1600 جريح، في حصيلة يومية غير مسبوقة منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام.

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