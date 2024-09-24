فرنسا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب الوضع في لبنان

الحرب فى لبنان، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت في كلمته أمام "قمة المستقبل" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن فرنسا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالوضع في لبنان.

وقال باروت: "تدعو فرنسا مرة أخرى الأطراف وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنب صراع إقليمي من شأنه أن يكون مدمرا للجميع، بدءا بالسكان المدنيين. ولهذا السبب، دعوت إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول لبنان هذا الأسبوع".

وأضاف أنه يفكر في الشعب اللبناني "في الوقت الذي أدت فيه الضربات الإسرائيلية للتو إلى مقتل مئات المدنيين، بينهم عشرات الأطفال".

ودعا إلى الوقف الفوري للهجمات التي يشنها الجانبان عبر الخط الأزرق على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وصرح مصدر في مجلس الأمن الدولي أن طلب عقد جلسة طارئة لم يصل بعد من فرنسا.

وارتفعت حدة وتيرة القصف الإسرائيلي أمس الاثنين على لبنان حيث نفذ الجيش غارات مكثفة وصل عددها إلى نحو 1300 غارة على بلدات جنوبية وطال القصف منطقة البقاع بالإضافة إلى مدينة جبيل وذلك للمرة الأولى.

وعلى خلفية الغارات، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء أمس الاثنين، مقتل 492 شخصا بينهم 35 طفلا و58 امرأة وإصابة أكثر من 1645 في حصيلة الغارات الإسرائيلية منذ صباح اليوم على مختلف مناطق لبنان.

وتعد العمليات الإسرائيلية أمس الاثنين 23 سبتمبر في لبنان أخطر تصعيد منذ انخراط حزب الله في الحرب التي تفجرت في غزة يوم السابع من أكتوبر الماضي.