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خارج الحدود

التعاون في الثروة الحيوانية وصناعة الأدوية، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيرته السلفادورية

وزير الخارجية ونظيرته
وزير الخارجية ونظيرته السلفادورية، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس الإثنين، مع "أليكساندرا هيل تينوكو" وزيرة خارجية السلفادور، وذلك على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن اعتزاز مصر بالعلاقات مع السلفادور، والتطلع إلى العمل على تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه ليشمل كافة المجالات، وعقد جولة جديدة من المشاورات السياسية بين البلدين خلال العام الجاري في القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي. 

 

وأكد أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات أخري مثل الزراعة، والمنسوجات، والثروة الحيوانية، وصناعة الأدوية، والسياحة.

وأبرز وزير الخارجية الجهود المصرية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإمكانية استفادة الجانب السلفادوري من الفرص الواعدة للاستثمار في مصر.

واتفق الوزيران خلال اللقاء على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد الدولي على ضوء تقارب وجهات النظر بين البلدين بشأنها.

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري التشاوري العربي المنعقد على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية يلتقي نظيره الطاجيكستاني على هامش فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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مصر و السلفادور الدواء صناعة الدواء

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