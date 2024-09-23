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خارج الحدود

اجتماع وزارى بالأمم المتحدة لتنفيذ حل الدولتين، تفاصيل لقاء أبو الغيط ووزير خارجية فلسطين

أحمد أبو الغيط ووزير
أحمد أبو الغيط ووزير خارجية فلسطين، فيتو

التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير خارجية دولة فلسطين، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة.


وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اللقاء استعرض تطورات الوضع الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية، لاسيما مع استمرار التصعيد الإسرائيلي والسعي للقضاء على السلطة الفلسطينية، حيث أكد أبو الغيط في هذا السياق مساندة الجامعة العربية رئيس الوزراء في مهمته الصعبة والهامة في هذا التوقيت، ولكافة المساعي الفلسطينية على الصعيد الدبلوماسي والقانوني، سواء في الجمعية العامة  أو مجلس الأمن، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات الواردة في القرار الأخير الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي.

 

وأوضح المتحدث أن رئيس الوزراء الفلسطيني  ثمّن دور وجهود الجامعة العربية والمجموعة العربية في نيويورك في دعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل، وتوسيع رقعة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذا المساعي الجارية لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

واستعرض أبو الغيط كذلك الجهود الأخيرة من تنظيم اجتماع وزاري موسع، بالأمم المتحدة يوم ٢٦ الجاري، تحت عنوان "تنفيذ حل الدولتين".

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أبو الغيط حل الدولتين فلسطين غزة

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