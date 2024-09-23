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محافظات

إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين على محور عدلي منصور ببني سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الاثنين، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص أعلى محور عدلى منصور بمدينة بني سويف، وتم الدفع بسيارات الإسعاف على الفور لنقل المصابين إلى المستشفى.

 

بلاغ حادث تصادم سيارتين ببني سويف 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف تلقت بلاغًا حول وقوع الحادث، مما استدعى تدخل سيارات الإسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، رئيس مرفق الإسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج.

 

أسماء مصابي حادث تصادم ببني سويف 

واستقبل المستشفى المصابين، وهم: صلاح أشرف فرج، آلاء محمد أحمد (30 عامًا)، صباح كامل حسن (40 عامًا)، أسماء خليفة (15 عامًا)، ماجدة عبد الجيد (34 عامًا) وجميعهم يعانون من سحجات وكدمات، بالإضافة إلى عبدالله أشرف زغلول (18 عامًا) الذي يعاني من اشتباه كسر في القدم اليسرى، ومنال سيد حسين (49 عامًا) التي تعاني من اشتباه كسر في الذراع اليسرى. 

 

وجارٍ تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين داخل المستشفى، واتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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