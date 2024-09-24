تنفيذ 5328 شقة سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة عن تفاصيل أعمال تنفيذ شقق سكن كل المصريين للاسكان المتوسط بالمدينة.

وأكد تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينة ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وشدد على ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها

وتابع المرور على مشروع سكن مصر أرض المعارض وتم تأكيد ضرورة تكثيف الاعمال والانتهاء من أعمال اللاند سكيب وأعمال الطرق والزراعة بالمنطقة لاستكمال خطة تسليم الوحدات لحاجزيها.

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح مهلة لمدة شهرين من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة (ما عدا أراضي ابني بيتك) وشاملة أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين في الخارج، والتي تم إلغاؤها لعدم الاستلام فقط.

شروط تطبيق مهلة الإسكان لتسليم أراضي بيت الوطن

وأشار وزير الإسكان، إلى أن المهلة تسرى طبقًا للشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على الهيئة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض محملة بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد (بشرط سداد المستحقات حتى التاريخ المقرر للاستلام).

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه لا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حاليا وتم السداد، كما أنه لا تسري هذه التيسيرات على أراضي ابني بيتك، ويشترط ألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.