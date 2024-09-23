خطوات التقديم إلكترونيا على شقق الإسكان الاجتماعي

كشفت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن خطوات التقديم إلكترونيا على شقق الاسكان الاجتماعي شقق سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل والمقرر طرحها خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونستعرض خطوات التقديم إلكترونيا:

أ. الدخول على الموقع الاللكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي www.shmff.gov.eg

ب. فـي حالـة عـدم وجـود حسـاب حالـي، يقـوم المتقـدم صاحـب الطلـب - مسـدد إيصال مبلـغ مقـدم جديـة الحجـز والمصروفـات الإداريـة - بإنشــاء حســاب خــاص بــه بالضغــط علــى تســجيل مــن أعلــى الصفحــة الرئيســية علــى اليســار، ويقــوم بمــلء استمارة التسجيل ببياناته الأساسيـة.

. ج. بعـد إنشـاء الحسـاب تصـل رسـالة نصيـة (SMS) لمقـدم الطلـب علـى رقـم التليفـون المحمـول الـذي قـام بتسـجيله علـى الموقـع، حيـث

تتضمـن الرسـالة رقـم كـودي يقـوم مقـدم الطلـب بإدخالـه علـى الموقـع إلتمـام عمليـة التسـجيل.

د. يقـوم مقـدم الطلـب بالدخـول علـى حسـابه والقيـام بإنشـاء طلـب الحصـول علـى وحـدة سـكنية، حيـث يبـدأ بمـلء البيانـات الخاصـة بـه متضمنـه بياناتـه الشـخصية والعمـل والسـكن والحالـة الاجتماعيـة وبيانـات الزوج/الزوجـة - إن وجـدت - بالإضافـة إلـى تحديـد رغبتـه فـي المشــروع بالمركز/المدينــة التـــي يرغــب فــي التقــدم عليهــا ضمــن المحافظــات المطروحــة بكراســة الشــروط طبقــًا للرغبــة المحــررة باســتمارة الحجــز، وذلــك بعــد ســداد المبالــغ المطلوبــة.

ه. يقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات السابق الإشارة إليها (بصيغة PDF بحد أقصى 2MB ) في ملف واحد.

و. بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة: ”تم إرسال طلبكم بنجاح.“

.4 يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.