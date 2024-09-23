الإثنين 23 سبتمبر 2024
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عقارات

المستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

 كشفت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن طرح مرحلة جديدة من  شقق سكن لكل المصريين للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل خلال شهر نوفمبر المقبل.

ونستعرض المستندات المطلوبة من الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات لحجز شقق سكن لكل المصريين:

- إيصــال شــراء كراسة الشروط  وإيصال ســداد مقــدم الحجز.

-  صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية).

 طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

 صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

-  صـور مـن الشـهادات الرسـمية المثبتـة للحالـة الاجتماعيـة وعـدد أفـراد الأسـرة وهـى كمـا يلــي: وثيقـة الـزواج أو الطـلاق أو الوفـاة.

شـهادات ميـلاد الأبنـاء القصـر ( رقـم قومـي مميكـن)- قيـد عائلــي مميكـن لصاحـب الطلـب (مـا عـدا: الأعـزب، المطلقـة، الأرملـة).

-. إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه).

 

-. فـي حالـة سـبق الحجـز بإحـدى مشـروعات الإسـكان الاجتماعـي دون التخصيـص والاسـتفادة: يشـترط تقديـم مسـتند يفيـد سـحب مقـدم جديـة الحجـز بالإعـالان السـابق.

ويضم الطرح حوالي 60 ألف شقة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، والتقديم على الشقق إلكترونيا من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،  ويتم سداد جدية الحجز التي من المتوقع أن تتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه والشقق كاملة التشطيب وبنظام التمويل العقارى وبفائدة مخفضة.
 

 

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