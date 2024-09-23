شروط التقديم وحجز شقق صبا "Saba" بأكتوبر

حددت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية شروط التقديم وحجز شقق صبا "Saba" بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

وتطرح الوزارة مشروع "صبا" والذي يضم شقق سكن لكل المصريين لفوق متوسطي الدخل والتقديم على الشقق عن طريق الموقع الإلكتروني التابع لبنك التعمير والإسكان، والتخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني، وقيمة مقدم الحجز 150 ألف جنيه.

ونستعرض شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

يحق للأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر التقديم لحجز أكثر من وحدة بالمشروع.

-الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يجوز استعمالها لأي أغراض تجارية أو إدارية أو غيرها.

ويضم الطرح شقق بمساحات 130 و140 مترًا، ويتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه.