ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على لبنان لـ 356 شهيدا و1246مصابا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء اليوم الإثنين، استشهاد 356 شخصا وإصابة 1246 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق البلاد منذ صباح اليوم.

العدوان الإسرائيلي علي لبنان

وتشن القوات الإسرائيلية منذ صباح اليوم الاثنين، موجات من الغارات شملت كامل قرى وبلدات جنوب لبنان وصولا إلى عمق الجنوب في النبطية وصور، وفي منطقة البقاع الغربي والشمالي، كما طالت الغارات منطقة جبيل في شمال لبنان.

وطلبت وزارة الصحة في لبنان من جميع المستشفيات في محافظات الجنوب والنبطية وبعلبك الهرمل وقف "العمليات الباردة" بهدف معالجة الجرحى.

من جهتها أعلنت وزارة التربية تعليق الدراسة في العديد من المناطق تبعا لتطور الوضع الأمني.