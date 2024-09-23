هل يجتاح الكيان الصهيوني الجنوب اللبناني؟ أستاذ دراسات إسرائيلية يجيب

كشف الدكتور جمال زحالقة، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، سر تردد إسرائيل في اجتياح جنوب لبنان، وإشعال حرب شاملة ضد حزب الله، وقد تمتد إلى لبنان بالكامل.

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال مساء اليوم الإثنين، أن مقاتلات الاحتلال هاجمت نحو 800 هدف لحزب الله وتزامن ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي للمناطق المدنية في جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على النبطية والزهراني وصور وبنت جبيل وإقليم التفاح.

مخاطر سيناريو الحرب الشاملة على إسرائيل

وأوضح زحالقة أنه على الرغم من ارتفاع نبرة التهديدات من قبل القيادات الإسرائيلية والضربات الشديدة التي تشنها الآن على الحزب، لكنها في الحقيقة مرعوبة من سيناريو الحرب الشاملة، وما ستجلبه من دمار يفوق بأضعاف خسائر السابع من أكتوبر، التي تكبدتها الدولة الصهيونية.

غياب رؤية نهاية الحرب مع حزب الله يمنع اندلاعها

وشدد على أن أحد أهم أسباب التردد الإسرائيلي هو غياب رؤية نهاية الحرب إن نشبت، وكذلك ما إذا كانت إسرائيل ستحقق بالحرب أكثر ما تستطيع الوصول إليه بالجهد الدبلوماسي أم لا، خاصة أن الكيان الصهيوني لم يعد يتحمل استمرار حرب الاستنزاف ونزوح أكثر من 100 ألف إسرائيلي عن مستوطناتهم الحدودية من جهة، وأشباح الحرب الشاملة المدمرة من جهة أخرى.

واختتم مؤكدا أن إسرائيل ستستمر في الأسلوب الحالي للتعامل مع حزب الله، لا هي حرب استنزاف ولا حرب شاملة مما يؤدي للضغط على الحزب واستنزافه.