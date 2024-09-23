الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

هل يجتاح الكيان الصهيوني الجنوب اللبناني؟ أستاذ دراسات إسرائيلية يجيب

نتنياهو وجالانت،
نتنياهو وجالانت، فيتو

كشف الدكتور جمال زحالقة، أستاذ الدراسات الإسرائيلية، سر تردد إسرائيل في اجتياح جنوب لبنان، وإشعال حرب شاملة ضد حزب الله، وقد تمتد إلى لبنان بالكامل.

 

كان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قال مساء اليوم الإثنين، أن مقاتلات الاحتلال هاجمت نحو 800 هدف لحزب الله وتزامن ذلك مع استمرار القصف الإسرائيلي للمناطق المدنية في جنوب لبنان، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على النبطية والزهراني وصور وبنت جبيل وإقليم التفاح.

 

مخاطر سيناريو الحرب الشاملة على إسرائيل 

 

وأوضح زحالقة أنه على الرغم من ارتفاع نبرة التهديدات من قبل القيادات الإسرائيلية والضربات الشديدة التي تشنها الآن على الحزب، لكنها في الحقيقة مرعوبة من سيناريو الحرب الشاملة، وما ستجلبه من دمار يفوق بأضعاف خسائر السابع من أكتوبر، التي تكبدتها الدولة الصهيونية. 

 

غياب رؤية نهاية الحرب مع حزب الله يمنع اندلاعها 

 

وشدد على أن أحد أهم أسباب التردد الإسرائيلي هو غياب رؤية نهاية الحرب إن نشبت، وكذلك ما إذا كانت إسرائيل ستحقق بالحرب أكثر ما تستطيع الوصول إليه بالجهد الدبلوماسي أم لا، خاصة أن الكيان الصهيوني لم يعد يتحمل استمرار حرب الاستنزاف ونزوح أكثر من 100 ألف إسرائيلي عن مستوطناتهم الحدودية من جهة، وأشباح الحرب الشاملة المدمرة من جهة أخرى.

 

واختتم مؤكدا أن إسرائيل ستستمر في الأسلوب الحالي للتعامل مع حزب الله، لا هي حرب استنزاف ولا حرب شاملة مما يؤدي للضغط على الحزب واستنزافه. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل الحرب الشاملة حزب الله الدولة الصهيونية الصهيونية الكيان الصهيونى

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس(فيديو)

الشيري بـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

أول تعليق من نجيب ساويرس على أزمة الفقاعة العقارية (فيديو)

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

قرار جديد ضد فتاة فيديو الهرم بعد ادعائها اعتداء 5 سودانيين عليها

مع طرح رأس بناس، نجيب ساويرس يكشف موقفه من الاستثمار بالبحر الأحمر (فيديو)

منوعات

المزيد

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

حكاية البواب مع محمد حسنين هيكل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل للطلاب: أفضل بداية للعام الدراسي تكون من خلال وضع نية صافية للتعلم (فيديو)

شباب حول الرسول، خالد بن سعيد "أول مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم"

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية