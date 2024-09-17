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محافظات

قطع مياه الشرب عن مدينة الفيوم لمدة 10 ساعات غدا الأربعاء

شركة الفيوم لمياه
شركة الفيوم لمياه الشرب، فيتو

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، عن قطع مياه الشرب عن مدينة الفيوم، بداية من الساعة 10 مساء غد الاربعاء، وحتي الساعة 8 صباح يوم الخميس، بسبب أعمال ربط خطوط داخل محطة مياه قحافة الجديدة بمدينة الفيوم،  وربط الخط 710 مليمتر  مع المحطة الجاري إنشائها،  ما يستلزم قطع المياه لمدة  10 ساعات للانتهاء من  الأعمال.

وطالبت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، أصحاب المخابز والمواطنين والمستشفيات بتخزين احتياجاتهم من مياه الشرب، طوال فترة انقطاع الخدمة، وفي حالات الضرورة القصوي يتم توفير المياه بفناطيس الشركة عن طريق الخط الساخن.

حملات توعية بمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري

وكانت قد نظمت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني،  ندوة لتعريف بمبادرة "بداية جديدة " وأثرها على الإنسان المصرى بجانب تنفيذ ورشة عمل لتعليم السيدات مبادئ أعمال السباكة، بمقر جمعية تنمية المجتمع بقرية العزب، التابعة لمركز الفيوم

أهداف ندوة تعليم السباكة والتوعية بمنشآت البنية التحتية بقرية العزب

وتهدف الندوة إلي توعية المواطن  وزيادة معرفته، بكافة أنواع مشروعات البنية التحتية التي تنفذها الدولة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى، وحجم الاستثمارات الضخمة التى توجها الدولة لتوفير حياة كريمة وبيئة صحية آمنة، وطرق الحفاظ عليها ويتم ذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة التوعوية وورش تعليم السباكة التى تستهدف فئات المجتمع المختلفة،  بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات التعلية، والمجلس القومى للمرأة، منطقة الفيوم الثقافية، ومديرية الصحة،  والتربية والتعليم، والأوقاف، والأزهر الشريف،  والكنيسة، وهيئة محو الأمية.

حملات طرق الابواب للتوعية بمشروعات توسعات الصرف الصحي

كما  نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، 10 حملات لطرق الأبواب بالقري المنفذ بها مشروعات توسعات الصرف الصحي، للتوعية بأهمية المشروعات وحث المواطنين علي التعاون مع الشركات المنفذة  ، تضمنت الحملات أنشطة توعية ولقاءات بالمواطنين ولصق بوسترات بالقري، ويشارك في تمويل مشروعات توسعات الصرف الصحي كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD وبنك الاستثمار الأوروبي EIP ومنحة من دول الجوار.

مياه الفيوم تنظم ندوة لتعليم السباكة والتوعية بمشروعاتها بقرية العزب

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