انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شركة نشب بها حريق في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شركة في الطابق التاسع نشب بها حريق بعقار في منطقة مصر الجديدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مقر شركة بمنطقة مصر الجديدة.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا صادرا من التكييف وراء اندلاع النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.