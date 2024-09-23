الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة شركة نشب بها حريق في مصر الجديدة

حريق، فيتو
حريق، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شركة في الطابق التاسع نشب بها حريق بعقار في منطقة مصر الجديدة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مقر شركة بمنطقة مصر الجديدة.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن ماسا كهربائيا صادرا من التكييف وراء اندلاع النيران.

ونجحت قوات الحماية المدنية في إخماد النيران دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة مصر الجديدة غرفة عمليات النجدة منطقة مصر الجديدة النيابة العامة

مواد متعلقة

لقطات جديدة من حريق مدينة الإنتاج الإعلامي ( فيديو وصور)

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي يلتهم ديكورات فيلم «الحب كله» لإلهام شاهين (فيديو)

12 سيارة إطفاء تشارك فى إخماد حريق مخزن بالحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

مع طرح رأس بناس، نجيب ساويرس يكشف موقفه من الاستثمار بالبحر الأحمر (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

قرار جديد ضد فتاة فيديو الهرم بعد ادعائها اعتداء 5 سودانيين عليها

نجيب ساويرس يكشف طرق ضخ الدولارات لـ مصر(فيديو)

شباب حول الرسول، خالد بن سعيد "أول مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم"

لقطات جديدة من حريق مدينة الإنتاج الإعلامي ( فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفنان عباس أبو الحسن أمام المحكمة في هذه التهمة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، خالد بن سعيد "أول مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم"

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية