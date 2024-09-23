أحمد سالم يكشف مخاوف الزمالك من حكم مباراة السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي، يستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري في كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

واشار أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك خلال تصريحات عبر برنامجه الذي يبث عبر شاشة قناة الشمس، ألي أن مجلس إدارة نادي الزمالك لدية حالة من التخوف بشأن الحكم الليبي معتز إبراهيم الذي من المقرر أن يكون في القيادة التحكيمية لمباراة السوبر الإفريقي " .

وأكمل “ الحكم الليببي أثير حوله خلال الفترة الأخيرة عبر السوشيال ميديا حاله واسعه من الجدل وهذا يجعل لدي الزمالك قلق من هذا الأمر، ويجب علي الاتحاد الإفريقي ان يراعي مخاوف الزمالك بشأن الحكم لان كل التجهيزات الخاصة بالمباراة على أفضل ما يرام ويجب أن تكتمل الصورة بوجود حكم أخر غير الحكم الليبي.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

تبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.