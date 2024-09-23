مفاجأة، جوميز غاضب من قلة صفقات الزمالك قبل مواجهة الأهلي بالسوبر الإفريقي

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل قبل مواجهة النادي الأهلي على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

تفاصيل غضب جوميز من قلة صفقات الزمالك قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن جوميز نقل غضبه لمجلس إدارة نادي الزمالك لعدم تدعيم الفريق بشكل كاف قبل مواجهة الأهلي في السوبر الإفريقي خاصة أنها أهم مباراة في الموسم.

وأشار المصدر إلى أن جوميز كان طلب التعاقد مع 7 صفقات على الأقل قبل السوبر الإفريقي وهو ما لم يحدث.

وواصل: جوميز يرى أن الفريق كان يحتاج لتدعيم بصفقات أكثر قبل مباراة السوبر الإفريقي وليس بعد البطولة.

وأضاف: كما أن البرتغالي يرى أن الزمالك فرط في التعاقد مع لاعبين مميزين بعد فترة كبيرة من المفاوضات مثل الجابوني بوبيندزا.

وتعاقد الزمالك مع الفلسطيني عمر فرج والبولندي كونراد ميشالاك والمغربي محمود بنتايك ومحمد حمدي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.