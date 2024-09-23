جماهير الزمالك قبل "السوبر": أسياد إفريقيا إرثنا وحاضرنا

حرصت بعض جماهير نادي الزمالك على رفع لافتة في مران الفريق اليوم ، استعدادًا للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي وكتب عليها “ أسياد إفريقيا إرثنا وحاضرنا ومصيرنا الأبدي”.

مجلس الزمالك يدعم الفريق قبل مباراة السوبر الإفريقي

وحرص مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة الكابتن حسين لبيب على حضور تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الذي أقيم عصر اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي المقبلة أمام الأهلي.

جاء ذلك من أجل دعم ومساندة الجهاز الفني واللاعبين قبل مباراة الأهلي المرتقبة.

وحضر التدريب كل من الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق والكابتن أحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على فريق الكرة ونيرة الأحمر ورامي نصوحي عضوي المجلس..

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى فى التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.