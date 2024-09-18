أبرز لوحات رواد الفن المعاصر بصالون القاهرة بدورته الـ 60

تقام الدورة الـ60 من صالون القاهرة بالتزامن مع احتفالية جمعية محبي الفنون الجميلة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على إنشائها، والذي جعل المعرض هذا العام مميزًا حيث ولأول مرة منذ انطلاقه وفقًا لتصريحات الدكتور علي سعيد مدير عام مراكز الفنون بقطاع الفنون التشكيلية لـ “فيتو”، لم يقام بوجود قوميسير وإنما من خلال عرض مجموعة من الأعمال المتحفية الخاصة بالفنانين الذين شاركوا في صالون القاهرة منذ انطلاق دورته الأولى عام ١٩٢١ من (جيل الرواد والوسط ونجوم صالون الشباب)، بالإضافة إلى الحاصلين على الجائزة الكبرى في صالون الشباب منذ انطلاقه عام ١٩٨٩.

ونستعرض بالصور في التقرير التالى أهم اللوحات المعروضة بصالون القاهرة لـ رواد الفن التشكيلي المعاصر والذين ساهموا فى بناء وتشكيلة هوية الفن المصري الحديث.

الفنان أحمد يوسف، زيت على قماش - طبيعة صامتة

الفنان عبد القادر رزق، جبس - 1922 - لأميرة شوبكار

الفنان أحمد صبري، زيت على توال - 1944 - عازفة العود

الفنانة مارجريت نخلة، زيت على توال - 1974 - حمام النساء

مارجريت نخلة، زيت على قماش - جبل الزيتون

الفنان عبد الهادى الجزار، زيت على قماش - 1965 - السلام

الفنانا راغب عياد، ألوان مائية وألوان فلوماسترعلى ورق - 1963 - فلاحات فى الحقل

الفنانة زينب عبد الحميد، زيت على قماش - خان الخليلي

الفنانة إنجي أفلاطون، زيت على قماش، الفاجعة

الفنان الحسين فوزي، باستيل وقلم رصاص على ورق - 1966 - التحضير لنفق اتفتيش

الفنان حسن محمد حسن، زيت على قماش - 1934

الفنان حسن محمد حسن، زيت على سيلوتكس - 1956 - جرب الجبانة

الفنان دميان إبراهيم، جبس ملون - الموسيقار



الفنان أريك جريس، نحت - فاز الفنان بجائزة النحت فى صالون الشباب عام 1992

صالون القاهرة بدورته الـ 60

وقال الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، عن المعرض العام هذا العام خلال افتتاحة مساء الإثنين الماضي، أن جمعية محبي الفنون الجميلة تعد أعرق مؤسسة أهلية للفن في مصر والتي تأسست عام 1922م، على يد الأمير يوســف كمال ومنذ افتتاحها وللجمعية دور هام في المشهد الفني والحركة الثقافية بمصر، وبمناسبة مرور مائة عام على تأسيسها وعلى إنطلاق أولى دورات صالون القاهـرة في 1923م خصصت الجمعيــة الدورة الستين مــن الصالون لالحتفــاء بمئوية الجمعية مــن خال عرض متحفي نادر بالتعاون والشراكة مع قطاع الفنون التشكيلية من مقتنيات متحـف الفن المصري الحديث ليضم إبداعات أجيال مختلفة من فناني مصر بدءًا من جيل الرواد ووصوال لاجيال صالون الشباب.