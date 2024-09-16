وزير الثقافة يفتتح صالون القاهرة في دورته الـ 60 بقصر الفنون (صور)
افتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو منذ قليل صالون القاهرة بدورته الـ٦٠ بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش.
صالون القاهرة الــ 60
وتقام هذه الدورة من صالون القاهرة بالتزامن مع احتفالية جمعية محبي الفنون الجميلة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على إنشائها..
ويتضمن العرض مجموعة من الأعمال المتحفية الخاصة بالفنانين الذين شاركوا في صالون القاهرة منذ انطلاق دورته الأولى عام ١٩٢١ من (جيل الرواد والوسط ونجوم صالون الشباب)، بالإضافة إلى الحاصلين على الجائزة الكبرى في صالون الشباب منذ انطلاقه عام ١٩٨٩.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.