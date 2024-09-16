وزير الثقافة يفتتح صالون القاهرة في دورته الـ 60 بقصر الفنون (صور)

افتتح وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو منذ قليل صالون القاهرة بدورته الـ٦٠ بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا، والذي ينظمه قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش.

صالون القاهرة الــ 60

وتقام هذه الدورة من صالون القاهرة بالتزامن مع احتفالية جمعية محبي الفنون الجميلة بمناسبة مرور ١٠٠ عام على إنشائها..

ويتضمن العرض مجموعة من الأعمال المتحفية الخاصة بالفنانين الذين شاركوا في صالون القاهرة منذ انطلاق دورته الأولى عام ١٩٢١ من (جيل الرواد والوسط ونجوم صالون الشباب)، بالإضافة إلى الحاصلين على الجائزة الكبرى في صالون الشباب منذ انطلاقه عام ١٩٨٩.