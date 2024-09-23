مواعيد مباريات المقاولون في الدور الأول لدوري المحترفين
أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات مسابقة دوري القسم الثانى المجموعة الأولى "دوري المحترفين" موسم 2024 - 2025 بمشاركة نادي المقاولون.
وجاءت مواعيد مواعيد مباريات المقاولون العرب في دوري المحترفين كالتالي:
مواعيد مباريات المقاولون العرب في الدور الأول لدوري المحترفين
القناة ضد المقاولون - الجولة الأولى - الثلاثاء 8 أكتوبر - 3:30 عصرا
المقاولون ضد الداخلية - الجولة الثانية - الأحد 13 أكتوبر - 6 مساءا
سبورتنج ضد المقاولون - الجولة الثالثة - الاثنين 21 أكتوبر - 3:30 عصرا
المقاولون ضد الاتصالات - الجولة الرابعة - الأحد 27 أكتوبر - 3:30 عصرا
بترول أسيوط ضد المقاولون - الجولة الخامسة -الاثنين 4 نوفمبر - 2:30 عصرا
المقاولون ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة - الاثنين 11 نوفمبر - 5 مساءا
المقاولون ضد بروكسي - الجولة السابعة -الخميس 14 نوفمبر - 2:30 عصرا
منتخب السويس ضد المقاولون - الجولة الثامنة - الأحد 17 نوفمبر - 2:30 عصرا
المقاولون ضد ديروط - الجولة التاسعة - الاثنين 25 نوفمبر - 2:30 عصرا
أسوان ضد المقاولون - الجولة العاشرة - الاثنين 2 ديسمبر - 2:30 عصرا
المقاولون ضد المنصورة - الجولة الحادية عشر - الاثنين 9 ديسمبر - 5 مساءا
راية ضد المقاولون - الجولة الثانية عشر - الخميس 12 ديسمبر - 2:30 عصرا
المقاولون ضد وادي دجلة - الجولة الثالثة عشر - الأحد 15 ديسمبر - 5 مساءا
طنطا ضد المقاولون - الجولة الرابعة عشر - الاثنين 23 ديسمبر - 2:30 عصرا
المقاولون ضد لافيينا - الجولة الخامسة عشر -الاثنين 30 ديسمبر - 5 مساءا
أبوقير للأسمدة ضد المقاولون - الجولة السادسة عشرة - الأحد 5 يناير 2025 - 2:30 عصرا
المقاولون ضد السكة الحديد - الجولة السابعة عشرة - الخميس 9 يناير - 5 مساءا
كهرباء الاسماعيلية ضد المقاولون - الجولة الثامنة عشرة - الأحد 12 يناير - 2:30 عصرا
المقاولون ضد الترسانة - الجولة التاسعة عشرة - الاثنين 20 يناير - 5 مساءا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.