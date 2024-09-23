مواعيد مباريات المقاولون في الدور الأول لدوري المحترفين

أعلن اتحاد الكرة، جدول مباريات مسابقة دوري القسم الثانى المجموعة الأولى "دوري المحترفين" موسم 2024 - 2025 بمشاركة نادي المقاولون.

وجاءت مواعيد مواعيد مباريات المقاولون العرب في دوري المحترفين كالتالي:

مواعيد مباريات المقاولون العرب في الدور الأول لدوري المحترفين

القناة ضد المقاولون - الجولة الأولى - الثلاثاء 8 أكتوبر - 3:30 عصرا

المقاولون ضد الداخلية - الجولة الثانية - الأحد 13 أكتوبر - 6 مساءا

سبورتنج ضد المقاولون - الجولة الثالثة - الاثنين 21 أكتوبر - 3:30 عصرا

المقاولون ضد الاتصالات - الجولة الرابعة - الأحد 27 أكتوبر - 3:30 عصرا

بترول أسيوط ضد المقاولون - الجولة الخامسة -الاثنين 4 نوفمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد بلدية المحلة - الجولة السادسة - الاثنين 11 نوفمبر - 5 مساءا

المقاولون ضد بروكسي - الجولة السابعة -الخميس 14 نوفمبر - 2:30 عصرا

منتخب السويس ضد المقاولون - الجولة الثامنة - الأحد 17 نوفمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد ديروط - الجولة التاسعة - الاثنين 25 نوفمبر - 2:30 عصرا

أسوان ضد المقاولون - الجولة العاشرة - الاثنين 2 ديسمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد المنصورة - الجولة الحادية عشر - الاثنين 9 ديسمبر - 5 مساءا

راية ضد المقاولون - الجولة الثانية عشر - الخميس 12 ديسمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد وادي دجلة - الجولة الثالثة عشر - الأحد 15 ديسمبر - 5 مساءا

طنطا ضد المقاولون - الجولة الرابعة عشر - الاثنين 23 ديسمبر - 2:30 عصرا

المقاولون ضد لافيينا - الجولة الخامسة عشر -الاثنين 30 ديسمبر - 5 مساءا

أبوقير للأسمدة ضد المقاولون - الجولة السادسة عشرة - الأحد 5 يناير 2025 - 2:30 عصرا

المقاولون ضد السكة الحديد - الجولة السابعة عشرة - الخميس 9 يناير - 5 مساءا

كهرباء الاسماعيلية ضد المقاولون - الجولة الثامنة عشرة - الأحد 12 يناير - 2:30 عصرا

المقاولون ضد الترسانة - الجولة التاسعة عشرة - الاثنين 20 يناير - 5 مساءا.