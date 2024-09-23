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محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير علاج علي نفقة الدولة ومساعدات مالية لعدد من المواطنين

لقاء خدمة المواطنين
لقاء خدمة المواطنين بالفيوم، فيتو

عقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، ووجه بتقديم  مساعدات مالية وعينية للأسر الأولي بالرعاية.

كما وجه بتوفير علاج علي نفقة الدولة للمرضى غير القادرين، ووجه بتوفير فرص عمل للشباب الخريجين بالقطاع الخاص، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المدن.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية

 وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، بالتنسيق مع مسئولي الجمعيات الأهلية، لإجراء تدخلات الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولي بالرعاية وكبار السن  وذوى الإحتياجات الخاصة، لتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، ومدى إمكانية منحهم معاشات تكافل وكرامة، فضلًا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات التنموية الصغيرة  للفئات الأكثر احتياجًا تعينهم على مطالب الحياة.

 وفي هذا الإطار وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بتوفير معاش لأحد الشباب تم بتر ساقه نتيجة تعرضه لحادث، والتنسيق مع إحدى الجمعيات الأهلية لتوفير طرف صناعي له، كما وجه بتسليم كرسي متحرك لطفلة مصابة بشلل في ساقيها، وتكليف إحدى الجمعيات لتوفير بعض المستلزمات المكتبية وآلة تصوير لمحل أحد الشباب من ذوي الهمم.

علاج علي نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف  مدينة الفيوم، وفي قطاع الصحة وجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بسرعة تيسير إجراءات عملية "متلازمة الرباط المقوس الناصف" لمريض مصاب بالكبد، وعمل تحليل جيني لإبنه الرضيع، وتسريع إجراءات الكشف الطبي لرجل مسن من مرضى القلب، ودراسة مطلب أحد المواطنين بشأن قبول ابنته بمدرسة التمريض بمركز ومدينة اطسا لاستيفائها الشروط المطلوبة.

مشكلات التربية والتعليم

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التربية والتعليم، ببحث مطلب إحدى المعلمات بشأن ندبها من إدارة سنورس التعليمية إلى إدارة شرق الفيوم التعليمية، وبحث مطلب إحدى المعلمات بالمدرسة التجارية بمركز ومدينة يوسف الصديق، بشأن ندبها انتدابًا جزئيًا لإحدى مدارس مدينة الفيوم، وذلك نظرًا لظروفها الصحية، كما وجه بإنهاء إجراءات نقل إحدى المعلمات من مدرسة الجمهورية بكوم أوشيم إلى إحدى المدارس القريبة من محل إقامتها بمدينة الفيوم.

فرص عمل بالقطاع الخاص

كما وجه محافظ الفيوم، مدير مديرية العمل، بتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقطاع الخاص ومن بينهم ذوي الهمم، تبعًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية وظروفهم المعيشية، كما وجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم والتمويل اللازم، لعدد من الشباب الراغبين في إقامة مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

 

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