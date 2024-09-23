الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مستشفيات الفيوم توقع الكشف على 29 ألفا و500 مريض أسنان خلال شهر

تحدي عيادات الأسنان،
تحدي عيادات الأسنان، فيتو

 كشف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، الدكتور سامح العشماوى، أن المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بقرى الفيوم وقعت الكشف على 29528 مريضا خلال شهر أغسطس الماضي،  منهم 12750 مريضا بالمستشفى العام والمستشفيات المركزية، و16778 مريضا بالوحدات الصحية في قرى المحافظة.

ندوات التوعية بأهمية الاهتمام بصحة الفم والأسنان

 بينما عقدت إدارة التثقيف الصحي التابعة لإدارة طب الأسنان  229 ندوة خلال شهر أغسطس بالوحدات والمستشفيات استفاد منها 2440 مواطنا، واحتوت الندوات علي التعريف بطرق انتقال العدوى عن طريق الأسنان، وصحة الفم والأسنان، وأمراض الأوعية الدموية والقلب وعلاقتها بصحة الفم والأسنان، وتأثير التدخين على الأسنان.

 

التوعية بأهمية العناية بأسنان الأطفال ومرضى السكر

 كما شملت ندوات التوعية بتأثير أمراض السكر على صحة الفم والأسنان،  وكيفية المحافظة على أسنان الأطفال الرضع، وصحة الفم اثناء الحمل، وصحة الفم لدى الأطفال، وعلاقة هشاشة العظام بصحة الفم، وتأثير المضادات الحيوية على أسنان الأطفال، مشاكل تسوس الأسنان اللبنية عند الأطفال، وعقدت الندوات بهدف الحفاظ على صحة أبناء الفيوم.

نيابة الفيوم تصدر قرارا بالتحفظ على حدث اعتدى جنسيا على شقيقته

محافظ الفيوم يلتقي مستثمرا عربيا لاستعراض فرص الاستثمار

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم أسنان الأطفال اغسطس الماضى التثقيف الصحي الصحة والسكان المستشفي العام المستشفيات المركزية المستشفيات الحكومية انتقال العدوى تسوس الاسنان هشاشة العظام قرى المحافظة قري الفيوم مرضي السكر مستشفيات الفيوم وكيل وزارة الصحة والسكان

مواد متعلقة

نيابة الفيوم تصدر قرارا بالتحفظ على حدث اعتدى جنسيا على شقيقته

محافظ الفيوم يلتقي مستثمرا عربيا لاستعراض فرص الاستثمار

تموين الفيوم تشن حملات مكبرة على أسواق القرى والمراكز

مياه الفيوم تكرم 59 من أبناء العاملين المتفوقين دراسيا

الأكثر قراءة

بعد الانهيار المفاجئ تحت «السرج»، خبير: الكهوف الجيرية تهدد سد النهضة

ارتفاع جديد في سعر الدولار بالبنك المركزى (آخر تحديث)

كيفية الوقاية من بكتيريا الإيكولاي بعد إصابات أهالي أسوان

السبب الحقيقي وراء إصابات أهالي أسوان، أهم المعلومات عن بكتيريا الايكولاي

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم

بكتيريا الإيكولاي، وزير الصحة يكشف سر المرض الغامض في أسوان (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

ساويرس يكشف عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب ويوضح حجم استثماراته في المعدن الأصفر

منوعات

المزيد

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

بعيدا عن حبوب الكاكاو، نجاح تجربة تصنيع الشوكولاتة من مواد جديدة

نمر الجاكورا يواجه خطر الانقراض بسبب حرائق الغابات في البرازيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، ارتفاع الجوافة والبرتقال في سوق العبور

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الاثنين بالبورصات العالمية

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

لبس يونيفورم زى الطلبة.. مدير مدرسة بالجيزة يشارك الطلاب فرحتهم ببداية العام الدراسي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما قصة الذين استأذنوا الرسول في عدم الخروج للجهاد؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

هل كل ما يصيب الإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير حلم الطلاق في المنام وعلاقته بالفرج واليسر وتحسن الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية