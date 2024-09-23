مستشفيات الفيوم توقع الكشف على 29 ألفا و500 مريض أسنان خلال شهر

كشف وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، الدكتور سامح العشماوى، أن المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية بقرى الفيوم وقعت الكشف على 29528 مريضا خلال شهر أغسطس الماضي، منهم 12750 مريضا بالمستشفى العام والمستشفيات المركزية، و16778 مريضا بالوحدات الصحية في قرى المحافظة.

ندوات التوعية بأهمية الاهتمام بصحة الفم والأسنان

بينما عقدت إدارة التثقيف الصحي التابعة لإدارة طب الأسنان 229 ندوة خلال شهر أغسطس بالوحدات والمستشفيات استفاد منها 2440 مواطنا، واحتوت الندوات علي التعريف بطرق انتقال العدوى عن طريق الأسنان، وصحة الفم والأسنان، وأمراض الأوعية الدموية والقلب وعلاقتها بصحة الفم والأسنان، وتأثير التدخين على الأسنان.

التوعية بأهمية العناية بأسنان الأطفال ومرضى السكر

كما شملت ندوات التوعية بتأثير أمراض السكر على صحة الفم والأسنان، وكيفية المحافظة على أسنان الأطفال الرضع، وصحة الفم اثناء الحمل، وصحة الفم لدى الأطفال، وعلاقة هشاشة العظام بصحة الفم، وتأثير المضادات الحيوية على أسنان الأطفال، مشاكل تسوس الأسنان اللبنية عند الأطفال، وعقدت الندوات بهدف الحفاظ على صحة أبناء الفيوم.

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