محافظ الفيوم يلتقي مستثمرا عربيا لاستعراض فرص الاستثمار

التقي الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أحد المستثمرين السعوديين في مجال السياحة، لبحث عدد من الأفكار السياحية والتنموية التي يمكن تنفيذها علي أرض الفيوم، وتحقق تنمية مستدامة، وفرص عمل لأبناء المحافظة، حضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ووسام فرحات مدير إدارة الإنتاج والشئون الاقتصادية بالمحافظة.

مميزات طبيعة لمحافظة الفيوم تشجع علي الاستثمار

وقال محافظ الفيوم، أن المحافظة تتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات، لا سيما القطاعين الزراعي والسياحي، وأن ملف الاستثمار يدار بشكل جيد، وتحرص المحافظة على توفير كافة المقومات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، إيمانًا منها بأن القطاع الخاص ليس منافسًا للدولة وإنما شريك أساسي في مختلف المشروعات.

ولفت محافظ الفيوم، الي أن المحافظة تتمتع بكنوز طبيعية مثل محمية وادي الريان ووادي الحيتان، وإمكانية الاستثمار في مجال النباتات الطبية والعطرية، وكذا مجال السياحة الريفية التي انتعشت خلال الفترة الأخيرة بالفيوم.

المميزات النسبية للاستثمار في الفيوم

واستعرض محافظ الفيوم، عددًا من الميزات النسبية التي تتمتع بها المحافظة في مجال السياحة البيئية، والأثرية، ومقوماتها الزراعية، وموقعها الجغرافي المميز وشبكة الطرق التي تخدمها، إضافة إلى طقسها المعتدل، والحرف اليدوية التي تشتهر بها المحافظة.

وكشف عن عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الزراعة والسياحة، داعيًا المستثثمر إلى دراسة هذه الفرص للوقوف على أنسبها للشركة للاستثمار على أرض محافظة الفيوم.

مصر سوق استثماري واعد

وقال رجل الأعمال السعودي، أن مصر تعد سوقًا واعدًا للمستثمرين من كافة دول العالم في ظل ما تقدمه من فرص استثمارية كثيرة ومتنوعة، مشيرًا أن أكثر ما يقرب الشعوب هو التعاون الاقتصادي، كما تتنوع اقتصاديات السياحة وتخدم كافة القطاعات، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة الاهتمام بتوسيع مجالات السياحة العلاجية بمصر.

واشار الي أن شركته لديها رغبة في تنفيذ مشروعات استثمارية على أرض الفيوم، وأنه سيتم دراسة الفرص الاستثمارية التي تم عرضها في لقاء اليوم، لاختيار أنسبها ووضع الخطوات التنفيذية لهذه المشروعاتمحافظ الفيوم يلتقي رئيس مجموعة "الحكير" السعودية لبحث سبل التعاون المشترك بمشروعات الاستثمار السياحي والزراعي.

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